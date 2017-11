Vrouwen met deze naam maken de meeste kans om te trouwen in 2018

Wil jij niets liever dan een trouwjurk uitkiezen, maar is hij nog steeds niet op zijn knieën gegaan? Met dit simpele sommetje kun je uitrekenen hoe groot de kans is dat je in 2018 trouwt.

We kunnen natuurlijk niks beloven en om teleurstellingen te voorkomen houden we graag een slag om de arm, maar je kunt uitrekenen of je in 2018 gaat trouwen. Of in ieder geval hoe groot die kans is.

Populairste meisjesnamen

Het werkt als volgt: in Nederland trouwen vrouwen volgens het CBS gemiddeld op hun 34e. Als je volgend jaar 34 wordt, ben je in 1984 geboren. En dit waren dat jaar de populairste meisjesnamen in Nederland:

Linda Maria Johanna Kim Wendy Suzanne Sanne Esther Chantal Anna Laura Marieke Joyce Daniëlle Elisabeth

Staat jouw naam ertussen? Begin dan maar vast met dromen over je grote dag! 😉

Bron: CBS, SVB, Vernoeming.nl. Beeld: iStock