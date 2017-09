Uit de oude doos: dit zijn de trouwfoto's van John F. en Jackie Kennedy

Aan sommige koppels uit die goede oude tijd zullen we altijd met warme gevoelens terugdenken. We zijn het er waarschijnlijk allemaal over eens dat John F. Kennedy en zijn vrouw Jackie Bouvier samen zo’n koppel vormden.

Binnenkijken bij… Jackie Kennedy. In bovenstaande video is het ouderlijk huis van de socialite te zien.

Glamourhuwelijk van het jaar

Het was een klassiek Amerikaans sprookje: de knappe en jonge senator die als een blok viel voor een debutante die de kost verdiende als fotografe. Ze trouwden op 12 september 1953, ondertussen alweer 64 jaar geleden, in Newport in de Amerikaanse staat Rhode Island. Het was hét glamourhuwelijk van het jaar. Het bewijs? Het koppel ontving bij aanvang van de bruiloft een persoonlijke zegen van de toenmalige paus. En zeg nou zelf, dat is nogal wat.

Trouwjurkdrama

Het droomkoppel had echter geen sprookjesbruiloft. Jackies jurk was namelijk compleet, maar dan ook compleet vernietigd een dikke week vóór aanvang van het huwelijk. Ja, echt. Er was 10 dagen voor de bruiloft een enorme lekkage ontstaan in de designstudio van ontwerpster Ann Lowe, waardoor zowel de trouwjapon als alle bruidsmeisjesjurken veel te lang in aanraking waren gekomen met lekwater.

Een nieuwe jurk

De oplossing? Ann Lowe en haar complete staff begonnen compleet opnieuw en kregen het voor elkaar om in 10 dagen een compleet nieuwe japon en een serie bruidsmeisjesjurken te naaien. Naar het schijnt was Jackie niet héél blij met haar jurk: ze had liever iets simpelers gehad. Desondanks werd Jackies bruidsjapon één van de meest iconische trouwjurken ooit, met die prachtige halslijn en die wijd uiteenlopende rok die we allemaal kunnen dromen.

900 man

Op de dag zelf was het Jackies stiefvader die haar naar het altaar begeleidde, terwijl maar liefst 900 gasten toekeken hoe de toekomstige meneer en mevrouw Kennedy elkaar het jawoord gaven. Het duurde meer dan twee uur voordat het koppel de handen van iedere gast had geschud. Poeh: die zullen moe geweest zijn. Gelukkig zijn er genoeg foto’s genomen.

Bron: Brides.com. Beeld: Getty.