Roze trouwjurk van Barbie staat te koop op Marktplaats

De laatste maanden is Samantha de Jong – beter bekend als Barbie – veel in het nieuws geweest. Het ging een periode niet goed met haar, maar nu lijkt ze definitief afscheid te willen nemen van deze tijd.

De trouwjurk van Samantha staat namelijk te koop op Marktplaats. De vraagprijs is €750. Volgens de beschrijving zou de jurk €1500 gekost hebben. “Moet wel even opnieuw gestoomd worden”, is te lezen in de advertentie.

‘In handen gekregen’

Of Barbie de jurk zelf te koop heeft gezet, is niet helemaal duidelijk. RTL Boulevard nam contact op met de verkoopster die meldde dat ze de jurk ‘in handen heeft gekregen’. Een opvallend detail is wel dat de achtergrond van de foto’s precies dezelfde achtergrond is als de video die Samantha een aantal weken geleden maakte van de jurk.

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP.