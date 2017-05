Nog één keer dan: zó zag de trouwjurk van Kate eruit

Morgen stapt de zus van Kate Middleton, Pippa, in het huwelijksbootje. Er is nog niet veel bekend over haar trouwdag dus we moeten echt nog even wachten tot we de jurk kunnen bewonderen. Maar speculeren kan wel: zou de jurk lijken op die van zus Kate (zie video)?

Op de trouwdag van Kate en William in 2011 werd zus Pippa ook ineens wereldberoemd doordat ze, en vooral haar billen, er fantastisch uitzag in een prachtige witte jurk. Of haar jurk wit is morgen (daar gaan we natuurlijk wel een beetje van uit) moeten we dus ook nog even afwachten. Als zus Kate haar advies heeft gegeven, is de jurk waarschijnlijk net zo prachtig als die van haar: