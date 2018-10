Déze sprookjesachtige foto van de trouwjurk van Kim Kötter gaat het internet over

Het lijkt wel in scène gezet, zo mooi is deze foto van de trouwjurk van Kim Kötter. Ze krijgt duizenden positieve reacties – en terecht.

Want wat een beeldschone foto is dit geworden. De jurk is absoluut bijzonder, omdat er een sterrenpatroon in zit. Dat zie je niet vaak bij een trouwjurk.

Over haar eigen jurk zegt Kim: “Romantisch maar ook sexy, niet over de top, maar wel heel bijzonder. Strak, maar ook uitlopend. Geen sluier maar wel een sleep.. en het kant.. zo anders dan anders.” Begint september trouwde Kim met haar grote liefde Jaap Reesema, met wie ze twee zoontjes heeft: Muck en Youp.

Waanzinnig mooi:

En hoe ontzettend snoezig zijn de twee bruidsjongetjes?

