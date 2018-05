Zo zag de trouwjurk van Mariska Bauer eruit

Mariska en Frans Bauer vieren vandaag hun tienjarig ‘tinnen’ jubileum: op 9 mei 2008 trouwden ze met elkaar. Op Instagram plaatsen ze allebei foto’s en video’s van die mooie dag, waarop je de trouwjurk van Mariska goed kunt zien.

Er is zelfs een privé video van het eerste moment dat Frans een blik werpt op Mariska in haar lange witte japon met enorme sluier. “Supermooi, supermooi” stamelt de zanger op het filmpje. Hun -toen nog- drie jongens rennen er enthousiast omheen. “Kijk, mama is een prinses geworden.”

Tinnen huwelijk

“Tien jaar getrouwd met de liefste leukste, beste, grappigste, sterkste, vriendelijkste, attentste, romantische, knapste, gezelligste en soms onhandigste man van de hele wereld”, schrijft Mariska op Instagram. Frans meent dat het 10 fantastische jaren samen waren en hoopt dat er nog heel wat mogen komen. “Liefde voor eeuwig”.

Wat een lief stel is het toch. Gefeliciteerd beiden!

