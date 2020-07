Dít maakt de trouwjurk van prinses Beatrice zo bijzonder

Hoewel de grote dag van prinses Beatrice en haar verloofde Edoardo Mapelli Mozzi was uitgesteld door de coronacrisis, zijn de twee onlangs tóch getrouwd afgelopen vrijdag. Ondanks dat de twee tortelduifjes in het geheim zijn getrouwd, zijn er gelukkig wel foto’s van. Daarop is te zien dat prinses Beatrice voor een bijzondere trouwjurk koos.

Dit vintage exemplaar was namelijk van haar oma, queen Elizabeth.

Advertentie

Vintage

Het is vrij bijzonder om te zien dat de prinses voor vintage koos op haar grote dag. Niet alleen de jurk van haar oma, maar ook de fringe diadeem was van haar grootmoeder. De jurk is van Norman Hartnell, dat vroeger een van de favoriete kledingontwerpers van Elizabeth was. De jurk werd voor Beatrice passend gemaakt.