Elizabeth Emanuel ontwierp samen met haar toenmalige echtgenoot David de trouwjurk van prinses Diana. Ze vertelt aan The Thelegraph dat ze onder de indruk is van het exemplaar dat ze hebben nagemaakt in de serie The Crown.

De bruidsjurk van prinses Diana staat bekend om de dramatische pofmouwen, strikversiering en de extravagante sleep van maar liefst 7,5 meter lang. Toen ontwerper Elizabeth Emanuel hoorde dat de serie The Crown de jurk ging nabootsen, was ze niet direct enthousiast.

Geen hulp

Emanuel wilde de kostuumontwerpers van de serie niet helpen met het namaken van de jurk. Het gerucht ging dat ze hen wel de originele patronen leende, maar tegen The Telegraph vertelt ze dat dit niet waar is. “Dat hebben we nooit gedaan, maar ze hebben een hele goede interpretatie gegeven.”

The Crown

In het interview vertelt Emanuel dat ze vindt dat actrice Emma Corrin prinses Diana perfect afbeeldt. “Het is net zoals we haar herinneren. Het was heel aangrijpend en ontroerend om te zien.” Het ontwerpen van de jurk voor de prinses was voor de ontwerper een droom die uitkwam. “Ik wist dat mijn leven nooit meer hetzelfde zou zijn nadat ik dat telefoontje had ontvangen.”

