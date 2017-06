Vrouw weet met briljante truc haar gezin te redden van brand

Libelle samen met Bertolli

De Italiaanse keuken bestaat uit mooie ingrediënten en recepten die je in luttele ‘minuti’ op tafel hebt staan. Neem bijvoorbeeld pasta, supermakkelijk en smakelijk. Maar: past elke saus ook bij elk soort pasta? De Italianen zeggen van niet. Dit zijn de lekkerste combinaties volgens de kenners!

Spaghetti

Bij deze combi staan alle Italiaanse neuzen dezelfde richting op: spaghetti heeft niet te veel poespas nodig. Een klassiek gerecht en hoe eenvoudiger, des te beter. Een lekkere zelfgemaakte saus maak je zo: stop wat Parmezaanse kaas, knoflook, tomatenpuree, olijfolie en een handje pijnboompitten in de keukenmachine en klaar is Kees. Top ‘m af met een kneep citroensap, peper en zout en genieten maar. Weinig tijd? Probeer dan eens de Bertolli Alle Erbe, een rode pastasaus die heerlijk op smaak is gebracht met oregano en rozemarijn.

Ravioli

Is het ravioli wat de pot schaft? Kies dan voor een heerlijke, romige saus. Bijvoorbeeld met salieboter: snijd de salie grof, leg de boter en de blaadjes salie in een kleine steelpan en laat de boter op een heel zacht vuur langzaam smelten. Nog even op smaak brengen met peper en ‘questo è tutto’. Italiaanse eenvoud en het smaakt werkelijk verrukkelijk. Ga je voor snel en gemakkelijk, dan adviseren we de Bertolli Cremosa, deze romige pastasaus is bereid met de beste Italiaanse tomaten en heeft een volle, romige smaak.

Tagliatelle

Nog zo’n match made in heaven: tagliatelle met worst en gekarameliseerde cherrytomaatjes. Verhit de pan, bak de stukjes worst bruin, zet de pan opzij en bak kort de cherrytomaatjes. Voeg daar boter, knoflook, verse dragon en een scheutje suiker aan toe, voeg dan opnieuw de worst toe en tot slot de tagliatelle. Goed doorroeren en smullen maar. Tagliatelle combineert ook heerlijk met Bertolli Peperoncino e Pomodoro, een smaakvolle en pittige saus met rode pepers en de beste Italiaanse tomaten.

Strascinati

Basilicumpesto, kappertjes, rucola, pijnboompitjes, zout en peper en Parmezaanse kaas. Dat zijn de ingrediënten voor de perfecte saus bij strascinati. Strascinati is een ietwat ruwe pasta en wordt ook wel orecchiette (Italiaans voor ‘kleine oortjes’) genoemd. Strascinati is ook lekker met Bertolli Aglio, deze verrukkelijke pastasaus is bereid met peterselie en knoflook en bevat alleen de beste ingrediënten. Of kies voor de klassieker Bertolli Bolognese, een rijke tomatensaus met vlees.

Mafaldine

Bij mafaldine, je-weet-wel, die geribbelde pasta slierten, hoort een saus gemaakt van groenten. Een combi waar je hoge ogen mee gooit: tuinbonen, olijven en rucola. Oftewel mafaldine al verde. Hussel er een teentje knoflook doorheen, flink wat peper, een beetje Parmezaanse kaas en serveren maar! Deze pasta leent zich ook goed voor de Bertolli Formaggi e Basilico, bereid met Parmezaanse kaas, Italiaanse tomaten, basilicum en tijm. Liever geen kaas? Kies dan voor de Bertolli Basilico, een heerlijke pastasaus van tomaten en basilicum.

