Met dít simpele trucje kun je beter luisteren in een gesprek

Middenin een gesprek valt er ineens een stilte en denk je ‘oeps, moet ik nu antwoorden?’ Je gedachten waren even heel ergens anders dan bij het gesprek dat je aan het voeren was. Komt dit iets te vaak voor? Er is een simpel trucje om een betere luisteraar te worden.

Het is helemaal niet moeilijk om een betere luisteraar te worden. Sterker nog, het is héél makkelijk. Het geheim: voordat je antwoord geeft, neem een pauze. Haal adem. Volgens de bekende Amerikaanse psycholooh Richard Carlson is deze ‘breathe before you speak’-techniek heel effectief.

Nadenken

Je hoeft echt geen enorme hap adem te nemen waardoor iedereen meteen ziet dat je met een nieuwe techniek bezig bent, maar een korte pauze om adem te halen is genoeg. Dat voelt in het begin misschien een beetje gek, maar die stilte kan er juist voor zorgen dat je beter luistert omdat je op zoek bent naar het moment om te kunnen antwoorden. Op deze manier zal je nooit meer iemand per ongeluk onderbreken en diegene zal dus ook het gevoel krijgen dat hij of zij door kan blijven praten. Ook geeft de pauze je de mogelijkheid om zelf wat beter na te denken over je antwoord. Eerst denken, dan praten. Want dat is uiteindelijk toch echt voor iedereen beter.

Bron: Purewow.com. Beeld: iStock.