Je gelooft niet wat Trump nu weer over Melania zei waar ze bijstond

Ja echt. He did it again. President Trump sprak inwoners van de door orkaan Irma zwaar getroffen staat Florida toe en zei uit het niets iets heel onaardigs over zijn vrouw Melania.

“Ik wil iedereen hier ontzettend bedanken, ook namens Melania, die hier heel erg graag bij had willen zijn.”

Op zich lieve woorden, ware het niet dat zijn vrouw gewoon naast hem stond. En aan de laatste seconde van het filmpje te zien snapte zij er ook geen snars van waar die rare opmerking vandaan kwam.

Van je eigen man moet je het maar hebben.

Voorstanders van Trump leggen uit dat de president bedoelde dat Melania er gewoon erg graag bij wilde zijn en dat Trump dat slechts aan wilde stippen, maar onhandig verwoordde.

