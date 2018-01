Dit is hoeveel president Trump weegt

Bizarre taferelen in Amerika: tijdens een persconferentie is naar buiten gebracht hoe het precies staat met de gezondheid van Trump. Tot in de gekste details.

Zo werd bekend dat Trump een middel gebruikt tegen haaruitval, dat zijn bloeddruk 122/74 is en dat hij 109 kilo weegt.

Legerarts

Ronny Jackson, een legerarts, deed op verzoek van de president een lichamelijk en psychisch onderzoek. Heel objectief leek de man niet, zo was een uitspraak: “Trump moet verschrikkelijk goede genen hebben.” Ondanks zijn hoge gewicht zou Donald fysiek en mentaal “topfit” zijn.

Het enige waar de president op moet letten: zijn cholesterol, dat is een beetje te hoog.

Twitter

De tweet die na de persconferentie viral ging…

De beweringen over Trumps gezondheid staan in sterk contrast met de conclusies in het nieuwe boek Fire and Fury, van journalist Michael Wolff. Daarin wordt op basis van getuigenissen een beeld geschetst van een president die ze niet allemaal meer op een rij heeft.

