De lente nadert met rasse schreden. Het duurt niet lang meer en het is weer tijd voor bloeiende bomen, bloemen en struiken, een stralende zon en fluitende vogels. Een heerlijk vooruitzicht, niet? Om er heerlijk van te kunnen genieten als het zover is, deelt Libelle nu al tips om je tuin klaar te maken voor de lente.

Want als je nu even de handen uit de mouwen steekt, kun je straks genieten.

Onkruid verwijderen

De kans is groot dat je ’s winters niet getuinierd hebt, waardoor het zomaar kan zijn dat er her en der wat onkruid is gaan groeien. Om je tuin klaar te maken voor de lente, is het een mooi aangezicht om korte metten te maken met dat woekerende onkruid. Begin in maart al met het wieden, zodat de temperatuur nog niet te warm is en het onkruid dus nog niet gaat bloeien. Dat scheelt je heel wat werk.

Snoeien

Als je gezegend bent met een grote tuin, dan heeft dat heel veel voordelen. Staan er veel mooie struiken en bloemen in? Dan is het wel belangrijk dat je deze op tijd snoeit. De maand maart is ideaal om hortensia’s en rozen te snoeien, zodat deze mooi kunnen bloeien in de zomer. Met snoeien bevorder je namelijk nieuwe groei.

Maaien

Wanneer de temperaturen stijgen begint het gras al te groeien, en dus mag je in maart best al beginnen met het maaien van je gazon. Bemesten is ook geen slecht idee. Doe dit echter niet zomaar, maar nadat het flink geregend heeft. Want in natte grond trekt de mest het beste in.

Planten en bloemen

Sommige planten kunnen al bloeien in maart, waardoor je al een vrolijk aangezicht kunt hebben voor de lente begonnen is. Narcissen die al een jaar eerder geplant zijn zullen al prachtig bloeien, net als krokussen. Een leuk idee is om uitgebloeide narcissen, krokussen, hyacinten en tulpen die binnen stonden in de tuin te planten. Zo kun je er een jaar laten van genieten. Het planten van nieuwe bloem(bollen) kan ook al in maart, zodat je er in de zomer van kunt genieten.

Heggen

In maart zijn haagplanten nog in rust, en hebben ze nog weinig tot geen blad, waardoor ze goed verplant kunnen worden. Wil je een heg planten in je tuin voor bijvoorbeeld wat meer beschutting? Dan is de maand maart dat een hele goede tijd voor. Zorg ervoor dat je je nieuw geplante heggen veel wat geeft. Ook als het heeft geregend is dat belangrijk. Want met voldoende water kan er een mooie haag ontstaan.

Bron: Tuinen.nl. Intratuin. Beeld: iStock