Turks passagiersvliegtuig glijdt van landingsbaan bijna de Zwarte Zee in

Wat een nachtmerrie: een Turks vliegtuig is bij de landing in Trabzon, Turkije bijna de zee ingegleden. Het modder op de helling was de uiteindelijke redding.

De 162 passagiers en bemanningsleden zijn veilig van boord gehaald.

Boeing 737-800

Het vliegtuig van de Turkse maatschappij Pegasus was gisteravond vertrokken vanuit Ankara om in de nacht aan te komen in Trabzon. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets duidelijk, maar het heeft wel voor grote paniek aan boord van het vliegtuig gezorgd. Het vliegtuig was enkele uren gesloten na het incident maar is inmiddels weer geopend. Er zal nog een onderzoek worden ingesteld hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Pegasus Arilines is een Turkse budgetmaatschappij die dagelijks actief is op Schiphol voor vluchten naar Instanbul.

Bron: NOS.nl. Beeld: iStock