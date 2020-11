Stef Biemans nam afgelopen jaar de televisieprijs Zilveren Nipkowschijf in handen met zijn documentaire Brieven aan Andalusië. Martien Meiland kreeg een Televizierring voor televisietalent. Tussen kunst & kitsch heeft nooit een gelijksoortige televisieprijs gewonnen en dat is eigenlijk een schande.

Dat gevoel werd bij Libelle’s Daphne versterkt toen ze de volgende tweet voorbij zag komen:

Advertentie

Als je tegenwoordig op de Nederlandse televisie nog mensen met enige kennis van zaken wilt horen praten moet je niet naar #Ditism, #beau, #op1 of #buitenhof kijken maar naar #tussenkunstenkitsch — Harrison Sealts (@HarrisonSealts) November 25, 2020

Daphne: “Deze beste twitteraar heeft gelijk. Want niet alleen vergeleken met Chateau Meiland verdient ook Tussen kunst & kitsch een prijs, zelfs als we naar de Nederlandse talkshows kijken. Termen als ‘micromozaïeken’, ‘geelbakkend aardewerk’ en ‘Chen Wen Hsi’ worden afgewisseld met interessante verhalen over de theecultuur in het Verenigd Koninkrijk en de herkomst van een potje in de vorm van een bloemkool. En dat al sinds 1984.

Dordrechts Museum

De algemene ontwikkeling start al zodra het intellectuele muziekje is afgelopen. “Een van de oudste musea van Nederland, daar zijn we vandaag”, horen we presentator Frits Sissing vertellen, die alle tijd van de wereld neemt voor de introductie. Ze zijn te gast in het Dordrechtse Museum, dat werd opgericht in 1942.

Extra leuk voor de Dordtenaar in het programma die met zijn bloemkooltheepot op de proppen komt. Expert Robert Aronson bekijkt het stuk en vertelt over de Rococo periode. Er ontstond een mode voor ‘natuur’ op tafel. Men maakte dit soort potten ook in de vorm van bijvoorbeeld een ananas of een krop sla. Het formaat van het potje is zo klein omdat men hierin sterke thee trok, waarna ze er heet water bij schonken. Interessant, denken we, terwijl we nog een handje luxe notenmelange pakken.

De volgende Nipkowschijf