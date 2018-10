Voorspelling: dít wordt de winnaar van de Gouden Televizier-Ring

Donderdag vindt de 53ste editie van het Gouden Televizier-Ring Gala plaats. Wie worden dit jaar de winnaars? Libelle’s Helene, redactiemanager Libelle.nl & Libelle TV én televisiekenner, waagt zich aan een voorspelling.

Gouden Televizier-Ring

Genomineerd: Beau five days inside (RTL 4), De luizenmoeder (AVROTROS), Expeditie Robinson (RTL 4).

“De luizenmoeder was de grote tv-hit van het afgelopen jaar, dus het moet wel heel gek lopen wil de serie níet winnen. Maar ik onderschat de populariteit van Expeditie Robinson ook niet: het survival-programma is al voor de vierde keer genomineerd, dus het is de makers gegund. Bovendien is het programma nu wekelijks op de buis, waardoor het bij veel mensen on top of mind is.”

Zilveren Televizier-Ster Presentator

Genomineerd: Beau van Erven Dorens (RTL 4), Humberto Tan (RTL 4), Johnny de Mol (RTL 4).

“De nominatie van Humberto is opvallend, omdat hij wegens tegenvallende kijkcijfers afscheid moest nemen van RTL Late Night. Sinds dit seizoen presenteert hij Dance Dance Dance en dat doet hij erg goed. Toch verwacht ik dat Beau er met de hoofdprijs vandoor gaat: hij zit weer lekker op zijn plek bij RTL Boulevard en maakt daarnaast inhoudelijk sterke programma’s als Beau five days inside.”

Zilveren Televizier-Ster Presentatrice

Genomineerd: Chantal Janzen (RTL 4), Eva Jinek (KRO-NCRV), Geraldine Kemper (BNNVARA).

“Chantal en Eva hebben al vaker gewonnen, Geraldine is voor de vierde keer genomineerd. Vorig jaar won Eva, ik denk dat Chantal er dit jaar met de prijs vandoor gaat. Ze is erg populair bij het grote publiek.”

Televizier Talent Award

Genomineerd: Ellie Lust (AVROTROS), Kaj Gorgels (RTL 5), Nienke Plas (RTL 5).

“Kaj en Nienke zijn populair onder de jongere doelgroep, mede dankzij Expeditie Robinson waar zij allebei aan deelnamen, maar ik denk dat Ellie wint. Ze verloor onlangs haar baan bij de politie, maar kreeg er een televisiecarrière voor terug: en dat op haar 52ste. Ze heeft de gunfactor.”

Zilveren Televizier-Ster Acteur/Actrice

Genomineerd: Ilse Warringa (De luizenmoeder), Jennifer Hoffman (De luizenmoeder), Lies Visschedijk (Soof: een nieuw begin).

“Voor het eerst zijn mannen en vrouwen in één categorie samengevoegd en kijk eens wat dat oplevert: er zijn alleen maar vrouwen genomineerd! Ilse Warringa moet deze prijs gaan winnen: zij is zó populair als juf Ank in De luizenmoeder.”

Digital Impact Award

Genomineerd: Expeditie Robinson (RTL 5), Wie is de Mol? (AVROTROS), Zondag met Lubach (VPRO).

“Een nieuwe categorie! Ik denk dat Zondag met Lubach gaat winnen: de Bye bye Facebook-actie was een mooie stunt, waar hij duizenden Nederlanders in mee kreeg.”

Helene van Santen (37) is redactiemanager Libelle.nl & Libelle TV en een echte tv-junk. Regelmatig geeft ze haar ongezouten mening over wat haar opviel op de kijkbuis.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!