Met alweer het 11de seizoen op de buis en bijna 1 miljoen kijkers kan de TV Kantine met een gerust hart een razend succes worden genoemd. Bij de meeste typetjes is al gauw duidelijk welke bekende Nederlander achter het karakter schuilgaat, maar bij Martien Meiland heeft dat dit seizoen iets langer geduurd.

Eindelijk is het mysterie opgelost: acteur Björn de Vries blijkt de extravagante kasteelheer te spelen. Dat maakte RTL donderdagavond na de uitzending in een video bekend:

Advertentie

‘Het is toch om te gíeren’

De 23-jarige Björn vloog eind 2019 het internet over met een video waarin hij Martien imiteert. En toegegeven: dat doet hij behoorlijk goed. Op Instagram regent het – nu de aap uit de mouw is – dan ook complimenten voor Björn. “Wat was je góed!” en “Fantastisch”, klinkt het.

Chateau Wijnland

De TV Kantine is elke donderdagavond om 20.30 uur te zien op RTL 4. Het huidige seizoen trapte af met een terugblik op 10 jaar TV Kantine, waarbij de leukste scènes nog een keer voorbij kwamen. De aflevering van donderdagavond stond helemaal in het teken van Chateau Meiland, dat in de aflevering gekscherend Cheateau Wijnland wordt genoemd.

Dít is hoe Martien Meiland gewond en blind raakte aan zijn rechteroog:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress & RTL