'De TV kantine' brengt bijzondere ode aan 'De wereld draait door'

View this post on Instagram

Iets anders voor wat afleiding ! Donderdag 20.30 uur DWDD in de TV Kantine. #tvkantine #dewerelddraaitdoor #dwdd #splinterchabot @buddyvedder #marcmariehuijbregts @carloboszhard #matthijsvannieuwkerk @maarten.heijmans #sonjabarend @ilsewarringa #angeladejong 😃 @rtl4