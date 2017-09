Déze TV-ster heeft de eer om Gordon te trouwen

Gordon is volop bezig met zijn nieuwe tv-programma Gordon gaat trouwen. In het programma gaat hij op zoek naar een leuke man.

De presentator is al lekker aan het daten geslagen: “Er zijn er een paar die heel leuk zijn”, zo verklapte hij. Het is de bedoeling dat Gordon zijn (nog onbekende) nieuwe echtgenoot gaat trouwen. En… niemand minder dan Angela Groothuizen krijgt de eer om dit te doen.

Gordon was niet over alle kandidaten meteen enthousiast. “Ik heb bij sommigen gedacht: deze heeft Gerard uitgezocht. Dat kan niet anders”. Gerard Joling is een van de juryleden van het programma.

Bron: Show.nl. Beeld: ANP