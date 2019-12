Twan Huys terug bij publieke omroep als presentator van dít programma

Twan Huys is weer te zien als presentator bij de publieke omroep. En dat is misschien al sneller dan je denkt.

Hij zal namelijk zondag 15 december om 12.10 uur het discussieprogramma Buitenhof van de VPRO presenteren. De 55-jarige Huys doet dat als vervanger van het vaste presentatieteam, meldt het programma. Dit zijn Jort Kelder, Hugo Logtenberg en Pieter Jan Hagens. Kelder presenteerde Buitenhof vorige zondag, naar eigen zeggen, voor het laatst.

Klimaatconferentie

We zullen Twan Huys zien op NPO 1 waar onder andere EU-commissaris Frans Timmermans te gast is en praat over de klimaatconferentie waar hij net vandaan komt, de te dreigen mislukken klimaattop en zijn plan om van Europa het eerste continent te maken dat CO2-neutraal is.

Straks in #buitenhof: TimmermansEU, net geland uit Madrid. We praten met hem over de klimaatconferentie waar hij net vandaan komt, en zijn plan om van Europa het eerste continent te maken dat CO2-neutraal is. 12.10 op @NPO1! pic.twitter.com/QKmYA7bFna — Buitenhof (@Buitenhoftv) December 15, 2019

Overstap

Huys presenteerde jarenlang bij de publieke omroep programma’s als Nieuwsuur en College Tour. In september 2018 stapte hij over naar RTL en presenteerde hij RTL Late Night als opvolger van Humberto Tan. De talkshow flopte en de commerciële omroep stopte er in maart abrupt mee. Nu is Huys weer terug bij de publieke omroep.

Bron: Buitenhof. Beeld: ANP