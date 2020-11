Twan Huys keert terug op televisie met een van zijn bekendste programma’s

Twan Huys keert volgend jaar terug op televisie. De presentator gaat aan de slag voor KRO-NCRV en is in het voorjaar weer op televisie te zien met een van zijn bekendste programma’s.

Vanaf mei is Twan Huys weer te zien als presentator van het programma College tour. Dat maakte hij maandag bekend in de talkshow M. Welke gasten Huys in het nieuwe seizoen ontvangt, is nog niet bekend. Volgens de presentator zijn ze momenteel op zoek naar gasten en keren ze in mei weer terug op televisie. Huys is wel al eerder te zien op televisie met een ander programma. Vanaf maart presenteert hij het nieuwe onderzoeksprogramma Waarde van de aarde, waarin hij de strijd om bodemschatten in beeld gaat brengen.

Advertentie

Twan Huys overstap RTL

Huys presenteerde College tour van 2007 tot 2018. In 2018 stapte hij over naar RTL om het programma RTL late night te presenteren. Dat werd wegens slechte kijkcijfers na vijf maanden van de buis gehaald. Eerder dit jaar vertelde Huys in een interview met Libelle over zijn overstap: “Met de overstap naar RTL nam ik een groot risico, maar dat heb ik vaker gedaan en tot nu toe pakte het altijd goed uit. Deze keer niet. Dan kun je jezelf duizend vragen stellen: was het onhandig, had ik het niet moeten doen? Die vragen zijn niet te beantwoorden, bovendien doen de antwoorden er niet toe. Een interessantere vraag is: moet je dit soort uitdagingen aangaan in je leven? Ik vind nog steeds voor de volle 100% dat het antwoord daarop ‘ja’ is. Ik wil niet eindeloos blijven doen wat ik al heb gedaan. Dat is misschien onhandig en riskant, maar zo ben ik nu eenmaal.” Tijdens de afwezigheid van Huys presenteerde Matthijs van Nieuwkerk in 2019 één seizoen van College tour, daarna keerde het niet terug op televisie.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP