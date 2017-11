Herken jij de twee bekende zussen op deze foto?

Veel BN’ers zijn al jaren bekend maar toch herkennen we ze niet op een babyfoto. Een van Nederlands’ bekendste actrices deelde dit weekend een foto uit de oude doos, maar wij zouden haar niet zo snel herkend hebben.

Carice van Houten deelde gister een kiekje van vroeger waar ze met haar zusje op staat. Als ze niet had gezegd dat zij het was, hadden wij haar niet herkend. Zie jij Carice en haar zus Jelka terug in het plaatje?

Me and my sister @jelkavanhouten ❤️ Een bericht gedeeld door Carice van Houten (@leavecaricealone) op 26 Nov 2017 om 1:35 PST

😄 Een bericht gedeeld door Carice van Houten (@leavecaricealone) op 24 Nov 2017 om 12:54 PST

Bron en beeld: Instagram.