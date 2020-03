Het gerucht wordt steeds sterker: er zijn dit jaar misschien wel twéé mollen

Grote kans dat trouwe Wie is de mol?-kijkers complete tunnelvisie ervaren na de finale van afgelopen zaterdag. Maar wie weet is er een onwijze plottwist in het 20ste seizoen. De geruchten over niet 1, maar 2 mollen worden steeds hardnekkiger.

De Mol is in tegenstelling tot voorgaande jaren op dit moment namelijk niet beschikbaar voor interviews, zo meldt het Algemeen Dagblad. Dát verklaart in ieder geval wel waarom er voor het eerst in 13 jaar maar liefst 4 finalisten zijn.