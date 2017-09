Peuter schiet per ongeluk twee andere peuters neer op kinderopvang

Bij een gastouderopvang in Amerika is er iets vreselijks gebeurd.

Uit onderzoek blijkt dat een peuter een wapen heeft gevonden en daarmee 2 peuters heeft neergeschoten.

Leiders

De peuters raakten gewond. Het gaat om 2 3-jarige kinderen, die nu in het ziekenhuis liggen. Ze zijn in kritieke toestand, maar zijn wel stabiel. Er is niemand opgepakt na het incident. Er waren nog meer peuters aanwezig, maar die zijn niet gewond geraakt. Alle kinderen zijn wel gelijk naar hun ouders gebracht. De politie doet nog meer onderzoek naar hoe dit heeft kunnen gebeuren – het is bijvoorbeeld niet bekend waar de begeleiders waren op het moment dat het drama plaatsvond.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock