In januari 2021 gaat er ondanks alle coronamaatregelen toch een nieuw seizoen van Wie is de mol? van start. Dit nieuwe seizoen is dit jaar al opgenomen in Tsjechië. 2 kandidaten die naar dit land zijn afgereisd, lijken nu al geraden.

De kandidaten van het 21e seizoen van Wie is de mol? zijn nog niet officieel bekend gemaakt, maar fans van het programma denken toch al twee van de kandidaten te hebben ontmaskerd.

Wie is de Mol? 2021

Op het Instagramaccount ‘Wieisdemolhintsnl’ wordt Charlotte Nijs als een van de eerste mogelijke kandidaten van het 21e seizoen genoemd. De politiek verslaggever van SBS 6 heeft tijdens de opnameperiode niets gepost op social media en was een tijdje ook niet aan het werk in Den Haag.