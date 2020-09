Tweede besmetting met corona kan binnen één jaar: “Alarmerend kort”

Als je besmet bent geweest met het nieuwe coronavirus, betekent dat niet dat je er gelijk immuun voor bent. Sterker nog, uit onderzoek van het Amsterdam UMC blijkt dat je zelfs al binnen een jaar een tweede besmetting kunt oplopen.

Dat je opnieuw besmet kunt worden, was al bekend toen in Hong Kong, België en Nederland de eerste herbesmettingen aan het licht kwamen, aldus hoofdonderzoeker Lia van der Hoek. Maar hoe lang het gemiddeld duurt voordat iemand opnieuw vatbaar is voor het virus, was tot dusver onbekend.

Het onderzoek

Het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 gaat nog te kort rond in de bevolking om de kans op herbesmetting te onderzoeken. Daarom keken de onderzoekers voor deze studie naar vier bekende en onschuldige coronavirussen die slechts een milde verkoudheid veroorzaken. De wetenschappers analyseerden de hoeveelheid antistoffen tegen de bewuste virussen in 513 bloedmonsters, die op verschillende momenten in de tijd bij mensen waren afgenomen. Zo ontdekten ze dat een tweede besmetting met hetzelfde coronavirus regelmatig al binnen één jaar optreedt. Ze noemen dit ‘alarmerend kort’.