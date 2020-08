We dragen allemaal massaal mondkapjes in het openbaar vervoer, houden anderhalve meter afstand van elkaar, wassen onze handen én werken nog veel thuis. Maar toch waarschuwt IC-voorzitter Diederik Gommers voor een tweede coronagolf, die volgens hem al in september kan komen.

Dat zei de voorzitter tijdens in talkshow Op1 woensdagavond.

Tweede coronagolf

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, wil geen paniek zaaien. Maar toch benadrukt hij in de NPO-talkshow dat de besmettingscijfers er niet om liegen. “Als de cijfers zoals die nu zijn zich voortzetten, dan komt er een tweede coronagolf in september en dat kunnen we niet aan.”