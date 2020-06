Indrukwekkend: 10.000 mensen op 1,5 meter afstand bij tweede demonstratie Amsterdam

Woensdagavond is in Amsterdam een tweede Black Lives Matter-protest gehouden. Ruim 10.000 demonstranten waren hierbij aanwezig. Het protest is vreedzaam verlopen en er werd genoeg afstand gehouden.

Het protest werd gehouden in het Nelson Mandelapark in Amsterdam. De stadsdeelvoorzitter meldde aan het Parool dat het protest gemoedelijk en vreedzaam verloopt. Zelfs voor de 10.000 mensen die op het protest af zijn gekomen, is er genoeg ruimte in het park. Op deze locatie zou ruimte zijn voor 18.000 mensen die afstand van elkaar houden.