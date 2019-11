Dít is de tweede kandidaat van 'Wie is de Mol?' 2020

Nadat maandag bekend werd dat de allereerste kandidaat van Wie is de Mol? 2020 Claes Iversen is, is er dinsdag nog een naam bekendgemaakt. Niemand minder dan Johan Goossens doet ook aan het jubileumseizoen van het programma mee.

Dit jaar worden de namen van de kandidaten op spectaculaire wijze naar buiten gebracht. Door middel van doosjes die naar verschillende media gestuurd zijn, worden de deelnemers onthult.

Johan Goosens

Maandag werd door tijdschrift Linda. onthult dat modeontwerper Claes Iversen meedoet aan Wie is de Mol? 2020. En dinsdag is de beurt aan Tijd voor Max. De televisiezender maakt bekend dat ook Johan Goossens afreist naar China voor het spannende spelprogramma.

Carriere

Johan is cabaretier en schrijver. Daarnaast stond hij ook jarenlang voor de klas. Op Instagram deelt hij het blijde nieuws, met een foto van zichzelf. Bij de foto schrijft hij simpelweg “WIDM 2020”, met een blije smiley erbij.

View this post on Instagram WIDM 2020 😄

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP