Kijkers enthousiast over tweede kans voor ex-verslaafde in ‘Uitstel van executie’

In Uitstel van executie gaf Martijn Krabbé maandagavond de ex-verslaafde Erwin een tweede kans door hem te helpen met zijn schulden. Kijkers zijn ontroerd.

Het is de vader van Erwin die uit wanhoop de hulp inschakelde van Martijn en zijn team van experts. Na een jarenlange verslaving aan alcohol en drugs is zijn zoon nu vier jaar clean. Erwin heeft alleen nog steeds geen werk en door de extreem hoge rente kan hij zijn hypotheek onmogelijk nog betalen.

Te druk met zijn werk

De ellende begon jaren geleden. Erwin verloor zich in zijn werk en was steeds minder thuis bij zijn gezin. “Ik probeerde een goede vader te zijn, maar achteraf kan ik wel zeggen dat dat niet zo is geweest”, legde hij uit aan Martijn. “Mijn werk was alles: daar kon ik mijn ei in kwijt en ik leefde meer voor mijn werk dan voor de rest.”

Uiteindelijk verloor hij zichzelf niet alleen in zijn werk. Hij was meer in de kroeg te vinden, dan thuis. “In die tijd was het meer dat er werd beschouwd dat ik goed kon drinken, maar ze wisten niet dat ik cocaïne gebruikte.”

Drugsgebruik

Erwin wist zijn geheim goed te bewaren, maar omdat hij nooit meer thuis was wilde zijn vrouw van hem scheiden. “Daar viel niet meer over te praten en daarom besloot ik het huis op mijn naam te zetten, want ik dacht dat ik hier wel alleen gelukkig kon worden”, vertelde hij. Al snel ontmoet Erwin een nieuwe vrouw, bij wie hij gelijk intrekt. Vanaf dat moment gaat hij helemaal los. Hij feest, drinkt en gebruikt dagelijks. Daarnaast maakt hij op zijn werk dagen van zo’n tien uur én maakt hij elke dag wat extra uurtjes in zijn stamkroeg. Dat houdt hij een paar jaar vol, totdat zijn baas hem ontslaat en zijn vriendin hem verlaat vanwege zijn extreme drugsgebruik.

Tweede kans

Al snel ontmoet hij Paulien. Ook zij was verslaafd aan cocaïne, waardoor ze hier samen open en eerlijk over konden praten. Als Paulien besluit clean te worden, gaat Erwin met haar mee naar een afkickkliniek in Zuid-Afrika. Vier jaar later is hij nog steeds clean en werkt hij als vrijwilliger bij een daklozenopvang in Oss. Hij is nog steeds werkloos en dreigt opnieuw alles te verliezen omdat hij de hypotheek bijna niet kan betalen. Volgens zijn vader verdiende Erwin een tweede kans en daar was Martijn het wel mee eens.

Schulden afbetalen

Zijn huis werd vanbuiten en vanbinnen helemaal opgeknapt. En dat werpt zijn vruchten af: de woning kreeg voor de verbouwing een taxatie van 230.000 euro, maar dankzij het team van Uitstel van executie werd de woning uiteindelijk verkocht voor maar liefst 295.000 euro. Erwin kon met dat geld al zijn schulden afbetalen. Hij eindigde zelfs met 10.000 euro in de plus. “Je bent van zo ver gekomen en hebt je met zoveel kracht en moed eruit geknokt”, zei Martijn aan het eind van de aflevering. “Je had alleen nog een klein zetje nodig en ik hoop dat dit het is.” Ook de kijkers thuis gunde Erwin een tweede kans:

Bron: Uitstel van executie, Twitter. Beeld: Rtl