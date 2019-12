Ook Tweede Kerstdag ziet er bij de BN'ers weer reuzegezellig uit

Of het nu in een kneuterige pyjama onder de dennenboom is, op latten óf op een tropisch strand; de Nederlandse sterren vieren Kerstmis net als ieder ander.

En daarbij is het stiekem best leuk om te loeren hoe een ander dat nu precies doet.

Advertentie

Monique Westenberg

Voor Monique is het dubbelop feest vandaag: het is niet alleen Kerstmis, ze is óók jarig. Op Instagram deelt ze een video waarin te zien is hoe ze ’s ochtends bij de kerstboom cadeautjes uitpakt, samen met haar zoon Dré. Van hem ontvangt ze een zelfgemaakt cadeautje. ‘Het mooiste verjaardags kado is toch écht het zelf gemaakte knutselwerk van je kind’, schrijft ze.

Dit bericht bekijken op Instagram HoHoHo 🎅🏼 Een bericht gedeeld door 𝑴𝒐𝒏𝒊𝑸𝒖𝒆 𝑵𝒐𝒆̈𝒍 (@moniquenoell) op 26 Dec 2019 om 5:56 (PST)

Liza Sips

Het is natuurlijk altijd een beetje lastig met zo’n kleine, maar het is Liza gelukt om een vrolijke ‘familie-kerstfoto’ te maken.

Chantal Janzen

Ook Chantal zet haar kleintje op de foto voor Kerst. Zoontje Bobby, zo schattig als hij er altijd uitziet, staat met een kerstmuts op zo’n hoofd. ‘De Bobster. Vetje. Sjaak de sloper’, grapt de presentatrice.

Jandino Asporaat

Jandino verlaat juist het land en reist af naar Suriname om daar na 6 jaar weer op te treden. Maar waar hij écht naar uitkijkt, is het eten. ‘Mi jesus, ik ga vreten’, waarschuwt hij zijn fans. ‘Suriname begin te koken want ik kom eraan.’

Marieke Elsinga

Marieke Elsinga brengt de kerstdagen door met haar telefoon. ‘Kerst bij de Elsinga’s. Altijd sfeervol’, grapt ze. Later plaatste ze nog een foto met haar kerstige kat.

Dit bericht bekijken op Instagram Kiki Christmas to y’all! 🎄😸 Een bericht gedeeld door Marieke Elsinga (@mariekeelsinga) op 26 Dec 2019 om 6:52 (PST)

Christina Curry

De dochter van Patricia Paay viert het samen met haar nieuwe grote liefde Shenta. Volgens haar het beste cadeau dat ze onder de boom heeft gevonden.

Dit bericht bekijken op Instagram Best present that I found under the tree 🎁🎄 Een bericht gedeeld door Christina Curry (@notsosadgrl) op 26 Dec 2019 om 2:40 (PST)

Samantha Steenwijk

Samantha begint Tweede Kerstdag met een kerstontbijt, haar vrouw én vriendinnen.

Dit bericht bekijken op Instagram Kerstontbijt met onze vriendinnetjes ❤️ #WéérEten Een bericht gedeeld door Samantha Steenwijk (@samanthasteenwijk) op 26 Dec 2019 om 2:18 (PST)

Danielle Oerlemans

De familie Oerlemans koos voor een witte Kerstmis. Helmen, sjaals én brede glimlachen. Een echte wintersportfoto, dus. ‘Merry Christmas’, schrijft ze erbij met een hartje.

Dit bericht bekijken op Instagram Merry Christmas ❤️ Een bericht gedeeld door Danielle Oerlemans (@danielleoerlemans) op 25 Dec 2019 om 10:31 (PST)

Doutzen Kroes

Doutzen deelt een schaarse foto van haar gezin. Maar als ze dat doet, dat doet ze het goed. Wat een knap gezin!

Dit bericht bekijken op Instagram Very grateful 💫❤️ Een bericht gedeeld door Doutzen Kroes (@doutzen) op 26 Dec 2019 om 3:53 (PST)

Ieder jaar spreekt onze koning Willem-Alexander het Nederlandse volk toe in zijn welbekende kersttoespraak. En dit jaar was dat extra bijzonder:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP