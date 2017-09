Prachtig: dít is de tweede trouwjurk van Grace Kelly

De trouwjurk van actrice en stijlicoon Grace Kelly, die in 1956 met prins Reinier III van Monaco trouwde, is ontzettend bekend (en mooi). Maar wist je dat ze nóg een trouwjurk had? Eigenlijk was dat zelfs haar eerste!

De dag voor hun kerkelijk huwelijk trouwde het stel voor de wet. En daarvoor trok Grace een prachtig lichtroze ensemble uit de kast:

Handgeklost

Net als de ivoren trouwjurk die inmiddels een iconische status heeft, werd deze jurk ontworpen door Helen Rose. De stof is bedekt met handgeklost kant uit Alençon en is verder met zijde geborduurd.

Subtiele tiara

En… daar hield het nog niet bij op. Na hun burgerlijk huwelijk kleedde Grace zich om in een vergelijkbare jurk om de felicitaties van de pers in ontvangst te nemen. Voor het feest ’s avonds trok ze een witte jurk van ontwerper Lanvin aan. Gecombineerd met een subtiele tiara en een ketting van robijnen en diamanten (een cadeau van haar nieuwe onderdanen) leverde dat ook al een prachtig plaatje op.

