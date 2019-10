Deze tweelingzussen zijn allebei 100 jaar geworden en dít is hun geheim

100 jaar oud worden is een hele prestatie, maar het is de Franse tweeling Marie en Geneviève gelukt.

Dit is de manier waarop ze dat gedaan hebben.

Bij elkaar

Marie wil wel even kwijt dat zij de oudste is. “Ik ben een kwartier eerder geboren!” vertelt ze aan de Franse nieuwssite France 3 Pays de la Loire. Allebei trouwden ze met een boer en woonden ze in Fay-de-Bretagne, waar ze zijn geboren. De 2 onafscheidelijke zussen zitten nu samen in een bejaardenhuis. “Als ik ’s morgens wakker word”, zegt Geneviève, “zeg ik tegen mezelf dat ik niet alleen ben, dat Marie hier is, met mij.”

En dat is volgens hen precies het geheim om zo oud te worden: veel bij je familie zijn. O ja, en geen alcohol drinken.

Bron: France 3 Pays de la Loire. Beeld: France 3 Pays de la Loire