Toeval? Deze tweelingzussen bevallen précies twee uur na elkaar van een zoontje

Het was al heel toevallig dat tweelingzussen Jalynne Crawford en Janelle Leopoldo rond dezelfde periode zwanger raakten, maar nu zijn ze ook nog eens slechts twee uur na elkaar bevallen van een zoontje. Dit kan toch bijna geen toeval zijn?

Heel hun leven zijn tweelingzussen Jalynne en Janelle al onafscheidelijk geweest. Ze kleedden zich hetzelfde, zaten jarenlang op dezelfde school, volgden dezelfde studie en haalden uiteindelijk ook dezelfde master. Ze hadden beiden nog één droom en dat was samen zwanger worden.

Babynieuws

Maar dat ging niet zo makkelijk. Jalynne kreeg twee miskramen en Janelle één. Voor hun gevoel zat alles tegen. En alsof het niet nog erger kon, overleed vlak na de miskramen hun oudste zus aan een astma-aanval. De tweelingzussen gingen door een heftige periode. Gelukkig was er licht aan het einde van de tunnel en kwamen ze erachter dat ze allebei tegelijk zwanger waren.

Dezelfde dag

Tijdens de zwangerschap zijn de zussen veel met elkaar opgetrokken. “Vanaf het moment dat we zwanger werden totdat we bevielen, voelde het als een surrealistische droom”, zegt Jalynne. Ze wilden het graag nog specialer maken. Daarom overlegden ze met de dokter of ze toevallig op dezelfde dag konden bevallen. Dit was geen enkel probleem. De zussen werden allebei door dezelfde dokter bijgestaan.

Wonderjongens

Echt toeval was het dus niet, maar wél heel bijzonder. Jalynne was als eerste aan de beurt. Haar man kon maar een paar dagen weg van z’n werk, dus zo hadden ze meer tijd samen met hun pasgeboren zoontje Bryson Ryder. Slechts twee uur later beviel Janelle van zoontje Jace Alan. “De wonderjongens zullen voor altijd vrienden zijn”, schrijft Jalynne bij de schattige foto van het viertal.

Dit bericht bekijken op Instagram So special 🙏🏻🙏🏻🙏🏻Gram gram and Papi LOVE! 💙💙 @janelleleopoldo Een bericht gedeeld door Jalynne Crawford (@jalynnecrawford) op 19 Jun 2018 om 8:48 (PDT)

Ook al zo toevallig. In Phoenix werd rond de jaarwisseling een tweeling geboren: de een nog in 2016, de ander in 2017:



Bron: ABC News. Beeld: Instagram & iStock