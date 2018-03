Tweelingbroers Rodney en Mitchel roeren kijkers tot tranen toe in 'Dream school'

Zwemmer Maarten van der Weijden vertelde jongeren in het programma ‘Dream school’ openhartig over zijn strijd tegen kanker. Dit maakte veel los. Zeker bij tweelingbroers Rodney en Mitchel.

Hun moeder is overleden aan kanker. Daar zijn ze allebei natuurlijk kapot van. Maar de jongens gaan anders met dit verdriet om.

Met de ambulance naar mama

Waar Rodney zijn pijn deelt en er openlijk over spreekt in de klas met Maarten, sluit Mitchel zich af van de groep en loopt hij de les uit. Uiteindelijk stort hij zijn hart bij klasgenote Denise. “Weet je hoe het is als je alleen de slechte dingen onthoudt? Dat je elke dag van school met de ambulance wordt opgehaald om naar je moeder te gaan?”, vertrouwt hij haar snikkend toe. “Dat je moeder in de rolstoel zit langs het voetbalveld met morfine, om toch nog je wedstrijd te kijken?”

Schuldgevoel

Eenmaal terug in de klas, vloeien ook bij Rodney de tranen. “Ik voel me schuldig dat ik niet bij haar ben gebleven tot het eind”, vertelt hij over het moment dat ze haar laatste adem uitblies. “Het was voor haar het perfecte moment. Maar ik had gewild dat ik erbij was. Dan praat je jezelf een schuldgevoel aan.”

Twitter betoogt volop medelijden met de broers en zaten duidelijk snotterend voor de tv.

Mooi hoe de kwetsbaarheid van @mvdweijden jongeren raakt. Zo werkt het bij ons ook: in kwetsbaarheid ligt de kans op verbinding.

Mooie uitspraak:

‘Accepteer pech en leef jouw leven’ #dreamschool — mijnmaskeraf (@mijnmaskeraf) March 19, 2018

Wat een prachtige band hebben de tweeling broers op #dreamschool. Ze voelen elkaar zo goed aan, mooi om te zien! — Anouk Van de Voort (@Anoukvdvoort) March 19, 2018

Wat ontroerend de worsteling, het schuldgevoel en het moeilijk kunnen uiten van emoties door de dappere tweelingbroers. Zo verdrietig dat kids moeten leren om gaan met verlies van een ouder! #Dreamschool — Esther Hollenberg (@ehollenberg) March 19, 2018

Hoe dicht je bij jongeren komt wanneer je je eigen pijn inzet om tot verdriet, oplossingen en kansen voor deze jongeren te komen. Dat is opvoeding en dat is onderwijs. #dreamschool — Meester Bart (@meesterbart) March 19, 2018

Je moeder hart breekt als je de tweeling ziet worstelen met het verlies van hun mamma #jewiltzeknuffelen #dreamschool — Karin 🙉🙈🙊 (@karinsaccountje) March 19, 2018

Tranen! Dit heeft me echt geraakt #dreamschool #tweeling Mitchel en Rodney, wat gun ik jullie een ontzettend mooie toekomst. — Karin ❤ (@_xkaybee) March 19, 2018

Tweeling in #DreamSchool is open over de dood van hun moeder en kijkers huilen met hen mee. – https://t.co/Q5uyZcaIxX pic.twitter.com/lkv065T2d4 — LINDAnieuws (@LINDAnieuws) March 20, 2018

Je kunt de aflevering van Dream school hier terugkijken.

Bron: Twitter, Dream school (NTR). Beeld: Twitter