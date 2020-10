Deze tweeling werd ruim 20 jaar na hun geboorte weer herenigd

Een Indonesische tweeling werd ruim twintig jaar geleden van elkaar gescheiden. Nu hebben de 24-jarige meiden elkaar op een bijzondere manier weer terug gevonden, namelijk via TikTok.

De tweelingzussen luisteren naar bijzondere namen: Elis Treni Mustika en Elis Trena Mustika. Ze werden in 1996 geboren, maar werden door hun ouders al snel na de geboorte achtergelaten bij buren, ieder in een apart gezin.

Tweeling gescheiden

De ouders gingen namelijk terug naar Java, waar ze vandaan kwamen, om een ziek familielid te verzorgen. Zo’n drie jaar lang bezochten ze hun dochters regelmatig bij de adoptiefamilies, totdat dat in 1999 door onrust in het land niet meer kon. Uiteindelijk verhuisde het adoptiegezin van een van de tweeling, Treni, waardoor de ouders haar niet meer konden vinden.