Marcia en Millie (11) zijn tweelingzusjes, maar verschillen van huidskleur

Tomboy

Zelf zijn de meiden bepaald niet bezig met hun huidskleur. “Als mensen ons zien, denken ze dat we beste vriendinnen zijn”, vertelt Marcia. “Als ze dan horen dat we tweeling zijn, zijn ze in shock.” Wanneer hen gevraagd worden naar hun verschillen, kaarten ze zelf iets heel anders dan hun huidskleur aan: “Millie is meer een meisjes-meisje. Ze houdt van roze en zo. Ik hou niet van roze, ik ben een tomboy.”

Our April issue is devoted to exploring race—how it defines, separates and unites us. Read the story behind the cover: https://t.co/PPTVg3UpM8 pic.twitter.com/5kunxfDrHt

— National Geographic (@NatGeo) 12 maart 2018