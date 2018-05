Tweeling wordt via IVF drie jaar na elkaar geboren

Toen ze nog steeds vrijgezel was op haar 38e had Samantha McConnell de hoop op kinderen bijna opgegeven. Nu is ze moeder van een tweeling. Haar zoon en dochter werden echter drie jaar na elkaar geboren.

Samantha gaf bijna €14.000 uit aan vruchtbaarheidsbehandelingen. Haar 5-jarige dochter Grace en 1,5 jaar oude zoon Rory zijn op hetzelfde moment ‘verwekt’ uit zaad van een donor en haar eigen eitjes.

Grace is uit de eerste ‘batch’ geboren en Rory drie jaar later uit de tweede lichting, die was ingevroren. Dat maakt de twee kinderen officieel een tweeling, maar niet een eeneiige.

Tweeling

Samantha, die inmiddels 46 is, zegt in The Sun dat Grace en Rory ondanks hun leeftijdsverschil wel voelen als een echte tweeling. De band is net zo sterk als wanneer ze op hetzelfde moment geboren zouden zijn, denkt ze.

“Ze hebben hetzelfde ondeugende glimlachje en dezelfde sterke, felle persoonlijkheden. Ze zijn heel erg op elkaar gericht. Peuter Rory is een lachebekje en Grace een beschermende oudere zus.”

Verbroken relatie

Samantha was 38 en kwam uit een relatie van tien jaar, toen ze op zoek ging naar alternatieve mogelijkheden om kinderen te krijgen: “Nadat het uitging, besloot ik dat kinderen beter af zijn met één goede ouder, dan geen enkele.”

“Ik onderzocht de mogelijk van co-ouderschap met een donor. Maar zo’n belangrijke verplichting aangaan met iemand die je niet goed kent, dat voelde te riskant. Dus besloot ik het alleen te doen.”

Donor

Ze stapte naar een Europese Spermabank en koos Lance, een Deense geneeskundestudent. “Voorafgaand aan mijn keuze heb ik veel research gedaan, ik wilde dat mijn kinderen hun afkomst zouden kennen, dus besloot ik voor een donor te kiezen die geen bezwaren maakte als mijn kinderen na hun 18e contact op willen nemen.”

“Ik kreeg zijn medische geschiedenis en een opname van zijn stem”, vertelt Samantha. Vervolgens kreeg ze vier potjes met Lance’ zwemmers opgestuurd. Zeven van haar eitjes werden daarmee bevrucht en twee daarvan in haar baarmoeder geplaatst, de rest werd ingevroren. Vier dagen na haar veertigste verjaardag kwam Samantha erachter dat ze zwanger was van Grace.

Grace

In december 2012 kwam haar dochter ter wereld. Ze woog 2,6 kilo. “Ik moest zo huilen toen ik haar zag, eindelijk was ik moeder. Ik vond het moederschap meteen geweldig en al snel hadden we een routine.”

Op haar 43e dacht ze aan nog een kindje. “Ik was nog steeds vrijgezel, maar wilde wel graag dat Grace een broertje of zusje zou krijgen. Toen een goede vriendin stierf, besefte ik me ineens dat het leven zo kort is. Te kort om ermee te wachten.”

Rory

Drie van de laatste embryo’s werden teruggeplaatst en in december 2015 kwam Samantha erachter dat ze opnieuw zwanger was, negen maanden later beviel ze van een zoon. “Grace had meteen een band met Rory.”

Samantha is nog steeds in de zevende hemel. “Ik geniet elk moment van mijn rol als huismoeder. Mijn hart huilt voor al die mensen bij wie IVF niet is gelukt, omdat ik me mijn leven inmiddels niet meer zonder kinderen kan voorstellen.”





BEKIJK OOK:

Nieuwsgierig naar hoe IVF in zijn werk gaat? Deze video laat het zien.

Bron: The Sun. Beeld: iStock

Meer berichten van Libelle? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland.