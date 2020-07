Dubbel hoera: tweeling van prins Christian van Hannover geboren

Heuglijk babynieuws uit Spanje! Prins Christian van Hannover en zijn vrouw Alessandra zijn afgelopen week voor het eerst ouders geworden. Van een tweeling: een jongen en een meisje.

Dat berichten Spaanse en Duitse media, die het nieuws hebben vernomen van vrienden van het paar.

Advertentie

Kalverliefde

De kersverse ouders trouwden in november 2017 in Londen voor de wet, nadat ze elkaar 12 jaar eerder als ‘jonkies’ – in Peru hadden leren kennen. In maart 2018 volgde nog een kerkelijke inzegening in Lima, waar de roots van Alessandra liggen. In maart dit jaar lekte uit dat het koppel een tweeling verwachtte.