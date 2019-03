Deze tweelingzusjes (8) worden de mooiste meisjes ter wereld genoemd

Een jaar geleden maakte Jacqi Clements een Instagram-account aan om de foto’s van haar 2 dochters Ava Marie en Leah Rose te delen met familie en vrienden. Inmiddels hebben de meisjes meer dan 1 miljoen volgers.

Mede dankzij hun oogverblindende groene ogen, worden de tweelingzussen door veel mensen ook wel de mooiste meisjes ter wereld genoemd.

Modellencarrière

Het is niet alleen het grote publiek dat er zo over denkt. Ook bij modellenbureaus zijn Ava Marie en Leah Rose opgevallen. Ze krijgen het ene contract na het andere aangeboden. “Maar ze moeten van mij naar school blijven gaan”, legt de moeder uit. “Dus ze mogen alleen in het weekend werken of vlak na schooltijd. Zo missen ze geen enkele les.” Bovendien is er soms ook een docent bij de shoot aanwezig die ze bijles kan geven.

Professionele foto’s

In eerste instantie maakte Jacqi de foto’s nog zelf met haar camera, maar dat hoeft tegenwoordig niet meer. “Nu worden de foto’s genomen door professionele fotografen.” Dit betekent niet dat ze er geen controle meer over heeft. “Ik beslis altijd welke foto er uiteindelijk online mag komen en welke niet.” Door de hoeveelheid verschillende fotografen waar de tweelingzussen mee werken, is het soms onmogelijk om één stijl te creëeren. “Ergens is dat ook goed, want het toont aan geïnteresseerde modemerken hoeveel verschillende looks mooi zijn bij Ava en Leah.”

Cadeautjes

“Het leven van mijn dochters is de laatste tijd zeker veranderd”, geeft Jacqi aan. “Ze mogen enorm veel leuke dingen doen.” Zo krijgen de meiden heel veel cadeaus opgestuurd, worden ze uitgenodigd voor privé-shoppings en willen mensen van over de hele wereld met ze op de foto. “Bovendien hebben ze ook veel vrienden gemaakt sinds ze bekend zijn.”

Het zit in de familie

De meisjes vinden hun modellencarrière tot nu toe hartstikke leuk. Dat kan ook niet anders, want ze hielden van jongs af aan al van alle aandacht die ze kregen. “Ze waren dol op dansen en lieten hun dansroutines graag aan een groot publiek zien. Ze stonden graag in het middelpunt van belangstelling”, gaat Jacqi verder. Niet voor niets dat ze al die aandacht nu ook helemaal geweldig vinden. Bovendien hebben ze de looks in ieder geval niet van vreemden, want mama Jacqi en papa Kevin zien er zelf ook echt prachtig uit. Kijk zelf maar:

