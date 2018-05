Meer dan 6 miljoen tweets over de royal wedding en déze werd het vaakst gedeeld

De hele wereld had het gisteren maar over één ding: de bruiloft van prins Harry en zijn Amerikaanse schone, Meghan Markle.

In Nederland keken er maar liefst 2,3 miljoen mensen naar het koninklijke jawoord. Dat is opvallend, want dat zijn meer kijkers dan dat er bij het huwelijk van prins William en Kate Middleton waren. In 2011 was dit koppel goed voor 2,2 miljoen Nederlandse kijkers.

In totaal zijn er 6.604.498 tweets rondgegaan op Twitter over de #RoyalWedding. Niet mis dus. Maar er is één tweet die het populairst is en het vaakst wordt gedeeld. De tweet van Lucy Semper heeft ‘gewonnen’: die werd maar liefst meer dan 116.000 geretweet. En wij snappen wel waarom. Want dit is té leuk.

Te zien is hoe een 15-jarige Meghan poseert als ‘toerist’ in Engeland, voor het Buckingham Palace in Londen. Bij de twee foto’s staat dan ook geschreven: ‘Op een dag ben je 15 jaar en poseer je voor het Buckingham Palace, 22 jaar later trouw je met de prins. Onwerkelijk.’

One day you’re 15 and posing outside Buckingham palace and 22 years later you’re marrying the Prince. Unreal. #RoyalWedding pic.twitter.com/XCQvJAEXNw — Lucy Sempey (@LucySempey) 19 mei 2018

Bron: Twitter. Beeld: ANP