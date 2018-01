Precies 20 jaar later zien de hoofdrolspelers van Titanic er zó uit

In 1997 acteerde het groepje samen in misschien wel dé wereldwijde kaskraker der kaskrakers: Titanic. Maar hoe gaat het nu met Kate, Leonardo en Billy?

Om je geheugen even op te frissen: acteur Billy Zane speelde de valse verloofde van Kate in de film, Cal.

Ja, dat kon dus wel

April 1912, toen het schip vertrok en de eenvoudige immigrant (Leonardo DiCaprio) tot over zijn oren verliefd werd op een meisje op stand (Kate Winslet). In de zomer van vorig jaar waren ze alle drie weer even samen. Billy deelde van het moment een een foto waar hij bij schreef: “Nu zijn we weer bij elkaar. Om echte ijsbergen te redden, want we moeten het milieu beschermen. En we laten niet los”. Hij doelt natuurlijk op het loslaten van de handen van Kate en Leo, hét moment uit de film. Billy heeft toegegeven dat hij ook vindt dat Rose, Kate in de film natuurlijk, wel bij haar liefde op het ‘vlot’ had kunnen liggen.

Geldkwestie

En hoe het precies zit met deze film, qua kosten, al die jaren later? De film kostte maar liefst 200 miljoen dollar om te maken haalde meer dan 2 miljard op. En ja, die kosten zijn hoger dan dat die hele boot in het echt ooit kostte. Titanic won uiteindelijk 11 Oscars: een recordaantal.

Toen:

Don’t miss your chance to revisit The Ship of Dreams on the big screen. Get your tickets to see #Titanic at @amctheatres here: https://t.co/B77VP6DRsH pic.twitter.com/ue1YzKT7tT — Titanic (@TitanicMovie) 11 december 2017

En nu:

Gangs back together. Now we’re saving icebergs. Go figure..

@katewinsletofficial @leonardodicaprio @leonardodicapriofdn pic.twitter.com/jWmzzhDeXK — Billy Zane (@BillyZane) 26 juli 2017

Vroeger:

Billy, Leo en Kate nu:

Beeld: ANP