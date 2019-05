Twitteraars laaiend enthousiast over nieuwe single Dotan

Na ruim een jaar stilte heeft Dotan vanochtend zijn comeback gemaakt met het nummer ‘Numb’. Hoewel het even afwachten was hoe zijn nieuwe single zou vallen, lijkt het erop dat Nederland de zanger weer heeft omarmd. De positieve reacties op Twitter stromen namelijk binnen.

Ook de dj’s van Veronica zijn lyrisch: “Wat een plaat”, zo spreken ze zich uit. “Ik ben blij dat het eruit is,” aldus Giel Beelen.

Moeilijk jaar

De positieve reacties zullen voor Dotan als een grote opluchting komen. Vorig jaar onthulde de Volkskrant namelijk dat de zanger 140 nepaccounts had ingeschakeld om zijn reputatie online op te poetsen. De onthulling zorgde ervoor dat de zanger prompt van zijn voetstuk viel en zich voor langere tijd schuil hield.

Comeback

Inmiddels lijkt het weer goed met hem te gaan. De zanger is momenteel in Los Angeles om aan zijn nieuwe album te werken en hij staat sinds kort onder contract bij platenmaatschappij 8Ball Music, waar talenten als André Hazes, Miss Montreal, Di-rect en Maan ook getekend zijn. Dit laatste lijkt een goede stap te zijn geweest, gezien de positieve reacties op Twitter op zijn nieuwe single:

Echt een goed nummer van #Dotan. Had kippenvel al over en een brok in m’n keel. @DotanMusic, you matter don’t forget❤

