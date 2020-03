Twitter gaat los op terugkeer van Marco Borsato bij 'The Voice Kids'

Hoewel de opnames van het programma ‘The Voice Kids’ al plaatsvonden vóórdat het nieuws over Marco Borsato’s scheiding bekend werd gemaakt, blijken veel kijkers de zanger toch met andere ogen te zien. Tijdens de eerste aflevering van het nieuwe seizoen kwam de ene na de andere negatieve tweet over Marco voorbij.

Zijn affaire met Iris de Hond blijkt voor veel kijkers voor een ander beeld te hebben gezorgd.

Hoewel er ook onschuldige woordgrapjes voorbij kwamen (“Ach laat hem, hij doet geen Hond kwaad”) waren er ook veel boze reacties te zien. Zo schrijft iemand: “Waarom doet die vreemdganger mee aan een onschuldig kinderprogramma? Verkeerd voorbeeld! Wat moeten die onschuldige kindertjes hier wel niet van denken? Dat het heel normaal is om buiten de deur te pissen? Weg met die door de mand gevallen, mr nice guy!” aldus de Twitteraar.

Toch zijn er ook mensen die het voor de zanger opnemen. Zo tweet iemand: “Heeft niks met elkaar te maken. Wat hij in zijn leven doet moet hij weten. Kinderen begeleiden met hun droom staat daar los van. Vreemdgaan is verdrietig maar geen strafbaar feit ofzo.” Al met al kon Marco niet bepaald rekenen op een warm onthaal, zo blijkt wel uit de rest van de tweets:

#TheVoiceKids Waarom doet die vreemdganger mee aan een onschuldig kinderprogramma ? Verkeerd voorbeeld! Wat moeten die onschuldige kindertjes hier wel niet van denken? Dat het heel normaal is om buiten de deur te pissen? Weg met die door de mand gevallen mr nice guy!

Denk je dat je van Marco Borsato afbent, zit ie weer in #thevoicekids pic.twitter.com/i5Dsw2HleZ

Kunnen we het nog even hebben over marco zijn outfit? Ik mis deze trend denk #thevoicekids

— Janneke (@Janneke_dg) March 6, 2020