Dít kun je volgens Twitter zowel in Ikea als tijdens sex zeggen

Op social media wordt er dan misschien veel geklaagd, er gebeuren ook een hoop leuke dingen. Zo is er deze week een hashtag ontstaan die alles met Ikea te maken heeft.

Nee, er is geen extra uitverkoop of nieuwe collectie te koop bij Ikea, de hashtag die is ontstaan is #ikeaseks. Dat lijkt misschien een beetje een pikante hashtag, maar dat is niet helemaal waar. Met de hashtag #ikeaseks delen mensen hun antwoord op de vraag: wat je zowel in Ikea als tijdens de seks kunt zeggen. De een nog hilarischer dan de ander:

Die balletjes zijn ook niet meer wat ze geweest zijn e? #IkeaSeks — De Patrijsvogel (@JVolby) 28 december 2017

In het boekje leek het makkelijker #ikeaseks pic.twitter.com/ZejmGgmieH — Sem Bouwman (@BouwmanSem) 29 december 2017

Deze zou hier in moeten maar hij past daar ook #IkeaSeks — Krooltje (@KRooltjee) 28 december 2017

Wat je al niet kan doen hè op 1m2. #IkeaSeks — Krooltje (@KRooltjee) 28 december 2017

“Ja hoor, Als we klaar zijn mag je een ijsje”#ikeaseks pic.twitter.com/y0kJs8wQX8 — Elvira (@Elvira_w) 28 december 2017

Op t plaatje leek ie veel groter… #IkeaSeks pic.twitter.com/vycnZlUeLq — Chagenijn (@ChageNijn) 28 december 2017

Bron: Metronieuws.nl. Beeld: iStock.