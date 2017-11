Heel Twitter in verwarring: is dit echt prinses Amalia?

Soms kom je een foto tegen en moet je even twee keer kijken. Is dat nou…? Dat had twitteraar Mathijs Smits ook toen hij een foto tegenkwam van een meisje dat – echt waar – verdacht veel op prinses Amalia lijkt.

En net als Mathijs moesten wij ook even twee keer kijken:

(klik overigens hier voor het originele bericht)

Veel gedeeld

Voor de duidelijkheid: nee, het is prinses Amalia niet. De gelijkenis is wel treffend, vonden ook de volgers van Mathijs, die zijn tweet dan ook veelvuldig deelden en liketen.

Dubbelgangers

Voor zover wij weten heeft het Koninklijk Huis geen dubbelgangers in dienst. Al zijn er natuurlijk wel mensen die op de koninklijke familie lijken. Zoals deze man, die voor feestjes te boeken is als dubbelganger van koning Willem-Alexander.

Elke dag de leukste berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: Twitter. Beeld: RVD