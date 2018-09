Twitter vol lof over positiviteit Hans en Karin uit Ik Vertrek

Gisteravond werd het langverwachte vervolg van de Ik Vertrek-aflevering van Hans en Karin uitgezonden. Ondanks dat er onwijs veel tegenslag was, kwam de droom van het stel op Bonaire uit. Veel twitteraars zijn dan ook vol lof over hun positiviteit en doorzettingsvermogen.

Want na jaren ploeteren kwam de mini-adventuregolfbaan er tóch.

Eén en al tegenslag

Even een korte terugblik. In het vorige seizoen van Ik Vertrek ontmoetten we Hans en Karin al. Hans was hartstikke gelukkig als brugwachter, maar Karin wilde een mini-adventuregolfbaan beginnen op Bonaire. En dus vertrokken ze naar Bonaire. Mét de hele inventaris voor de golfbaan. Zónder grond voor de golfbaan of een huis. Gevolg: kamperen voor de container met spullen. Die ook nog eens werd leeggeroofd.

Deel twee

Na aflevering één was het stel niet veel verder gekomen en dus kwam er een tweede aflevering. Velen verwachtten dat het stel, dat elkaar liefkozend non-stop ‘scheet’ noemt, de golfbaan niet zouden realiseren. Maar het tegendeel bleek waar. Ze vonden na anderhalf jaar eindelijk grond en gingen aan de slag. Maar ook toen bleef tegenslag hun achtervolgen. Een huis zonder water en elektriciteit, gedoe met vergunningen, onduidelijkheid over de erfgrens… En tóch bleven Hans en Karin heel erg positief. En die golfbaan? Die kwam er.

Eén en al lof

Op Twitter was #ikvertrek al snel trending topic. Veel twitteraars stonden versteld van de ongekende positiviteit en het doorzettingsvermogen van het stel.

Wel kudo’s voor hun doorzettingsvermogen #ikvertrek — Victor Hopman 😌🍂 (@vic23) 8 september 2018

Ik vind midgetgolf echt heel suf maar als ik ooit op Bonaire ben en ik rij daar toevallig langs dan ga ik midgetgolfen. Niet omdat ik graag wil midgetgolfen maar om een diepe buiging te maken voor deze mensen. Mij hemel…diep respect #ikvertrek — MartijnHeus (@MartijnHeus) 8 september 2018

Ik kan hier lacherig over doen. Maar als ik half het doorzettingsvermogen had van Hans en Karin bereikte ik tenminste ook nog eens wat in mijn leven #ikvertrek — Eva (@Evaatje83) 8 september 2018

Menig stel gaat uit elkaar na het samen in elkaar zetten van een Ikea kast, maar zij zwoegen tig maanden in de bloedhitte op een golfbaan die er maar niet lijkt te komen. En er toch nu is. Dapper. Volslagen getikt, maar dapper. #ikvertrek — Fleur (@fleurvanveghel) 8 september 2018

Maar oprecht, die mensen hebben álles tegen (grotendeels door eigen toedoen), maar blijven verrassend positief. Vind ik toch knap. #IkVertrek — Sier ∞ (@Sierlijke) 8 september 2018

Ongelooflijk,die mensen verdienen een standbeeld!!Wat een optimisme en doorzettingsvermogen!Ik gun die mensen het allerbeste!!!Als ik ooit op Bonaire mag komen kom ik golfen!!👍 #ikvertrek — Sandra (@sandraroob) 8 september 2018

Bron en beeld: avrotros.nl.