Twitter discussieert erop los tijdens WIDM: Buddy de mol of gewoon een goede kandidaat?

Het mollenboekje is weer gevuld tijdens de derde aflevering van Wie is de mol?. De spanning tussen de 10 deelnemers lopen steeds hoger op waardoor de één nog verdachter wordt dan de ander. Op Twitter kregen de molloten nog net geen ruzie of nu Nathan de mol is, Johan, Buddy of toch nog een andere kandidaat.

Een bekende theorie is de naam van de afvaller afleiden aan de afleveringstitel. Dat ging deze keer niet op: de titel was namelijk ‘Welvarend’. Maar Twitterend Nederland dacht daar wel iets anders aan af te kunnen leiden: wel-varend. Het zou dus maar zo kunnen zijn dat de mol wél varend is in de aflevering, terwijl de andere kandidaten aan de kant staan.

Advertentie

Hoovercraft

Buddy reageert heel enthousiast wanneer Rik vertelt dat ze gaan hovercraften. Twitter maakt hier 2 dingen uit op: Buddy zou de varende (en dus de mol) zijn, maar tegelijkertijd zou hij wel een héél goede acteur moeten zijn om zo verrast te kunnen reageren op Rik.

Ook Buddy had ‘m door. “Mijn brein gaat helemaal aan”, zei hij erover. Tijd om de theorie in de praktijk om te zetten: hij ging met mensen en lijndiensten schuiven maar uiteindelijk was het wel Buddy zelf die in de hoovercraft belandde, terwijl de andere kandidaten aan de kant stonden.

De titel van de avlevering was “Welvarend” en wie wist het best hoe te varen? Buddy. #moltalk #widm #widm2020 #wieisdemol — Binc Hamers (@BincHamers) January 25, 2020

#wieisdemol #moltalk tijdens de opdracht met de hovercrafts is Buddy steeds in de boot te vinden en is hij dus wel varend. Aldus de titel van de aflevering — Pepijn Smit (@PepijnSmit1) January 25, 2020

#moltalk #wieisdemol Buddy natuurlijk! Heer en meester in de opdracht #hovercraft maar verkloot het uiteindelijk #buddymolly — William van Loenen (@wvloenen_van) January 25, 2020

Goede kandidaat

Niet iedereen is het erover eens op Twitter, want Buddy kan ook gewoon erg goed in varen zijn. ‘Hij is gewoon een hele goede kandidaat!’, schrijft iemand. En het was Leonie die het geld wegspeelde (of wegmolde?). Daarnaast zei ze in het biechthok: “Rob die kan je makkelijk op het verkeerde been zetten. Die trapt overal in.” Een echte moluitspraak?

#widm #wieisdemol Leonie vandaag met het uitstappen van de hoverboot, bij de standbeelden weg willen en raar doen, bij het servies kaartje ondersteboven hebben en weg willen — noel (@_noel_x) January 25, 2020

Op de achtergrond

Ook kwam was er een andere zeer verdachte hint: Rob zou mogelijk stiekem in de achtergrond lopen terwijl Rik een opdracht uitlegt. Die Twitteraar claimt ook dat ‘ie Rob in aflevering 1 stiekem in de achtergrond zag staan.

Liet de mol (weer) zich even zien? #widm pic.twitter.com/3uldFPmHPG — Pim van den Boogaard (@PvandenBoogaard) January 25, 2020

Antiek servies

Maar dat Johan, Nathan, en – juiste ja – Buddy kozen voor behouden van het porseleinen potje uiteindelijk (die 2700 euro waard bleek te zijn) is dan weer erg verdacht. Eindstand: Twitter blijft voorlopig verdeeld.

Johan over een antiek Chinees servies: ‘Het ziet eruit als servies van de Xenos.’ 😂😂😂 #widm #wieisdemol pic.twitter.com/TiquJuevor — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) January 25, 2020

Je kunt de aflevering online terugkijken.

Libelle werpt een blik op de toekomst en vraagt paragnost en medium Mireille van Rijn naar het 20ste seizoen van Wie is de mol?:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Twitter. Beeld: AVROTROS