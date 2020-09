Twitteraars kunnen hun geluk niet op: gebarentolk Irma weer terug

Euforische reacties stróómden binnen op Twitter toen gebarentolk Irma Sluis vrijdagavond terugkeerde naast premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie. “Wat heeft De Jonge in het begin gezegd? Ik keek alleen naar Irma”, klonk het.

Bij de laatste persconferenties waren andere tolken te zien, maar vrijdag keerde Irma terug om de tweede helft te vertalen voor doven en slechthorenden. Haar naam was in no time trending op Twitter in Nederland.

Hamsteren

Irma Sluis werd landelijk bekend dankzij haar vertolkingen tijdens persconferenties over de coronamaatregelen naast premier Mark Rutte. Vooral haar vertolking van het woord ’hamsteren’ viel goed in de smaak bij de kijkers. Ook brachten Paul de Leeuw en Simone Kleinsma eerder een bijzondere ode aan de tolk die viraal ging.

We hebben de I

We hebben de R

We hebben de M

We hebben de A IRMA!!! #persconferentie pic.twitter.com/QzIOu4ykyo — Kwit77 (@kwit77) September 18, 2020

Wie zijn die mannen naast Irma ? pic.twitter.com/wMfyR9obOf — Henk (@Henk_Prins) September 18, 2020

Rutte; het gaat de verkeerde kant op, in dit tempo over 3 weken meer dan 10.000 besmettingen per dag met alle desastreuze gevolgen van dien!

Nederland; JAAAA IRMA IS TERUG!!#persconferentie pic.twitter.com/grZelO85Uk — Diny Beverwijk (@DinyD_B) September 18, 2020

Heb je de persconferentie van vrijdag 18 september gemist? We hebben de belangrijkste ontwikkelingen en nieuwe maatregelen van de bezorgde premier en minister op een rij gezet.

Bron: Twitter. Beeld: Brunopress