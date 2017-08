Tygo Gernandt: "Ik verlang eigenlijk wel naar een gezin"

Tygo Gernandt (43) staat altijd aan. Hij werkt 7 dagen per week en doet wat hij het allerliefste doet: acteren. Tegelijkertijd komt steeds meer het besef dat hij op de helft is. “Soms denk ik: 2 kinderen en een hond, dan heb je het pas goed voor elkaar.”

Op welk punt in je leven ben je nu?

“De laatste paar jaar is er wel een soort wekkertje afgegaan. Het besef van: hee, ik ben volgens mij op de helft. Wat wil ik nog? Ik wil nooit stoppen met acteren, maar ik heb ook een groeiende behoefte om zelf dingen te gaan maken. Te produceren, te regisseren. Daarnaast heb ik geen vrouw, geen kinderen en verlang ik ook wel naar een gezin. Maar ja, ik heb mijn leven lang acteren op nummer één gezet. Ik heb 3 ex-vriendinnen waarmee ik lang verkering heb gehad. Maar hoe verliefd ik ook was, als er iets moois qua werk voorbij kwam, stond mijn vriendin altijd op de tweede plek. Mijn moeder zei laatst tegen me: ‘En nu? Ga je dan nog 80 series maken en 50 films? En dan heb je straks als je dood gaat honderden producties gedaan, maar wie staan er aan je graf? Alleen maar collega’s. Is dat wat je wilt?’ Ja, mijn moeder is recht voor zijn raap. En ze heeft natuurlijk een punt.”

Hoe moet een liefdesrelatie er voor jou uitzien?

“In een goede relatie breng je elkaar in balans. Ik ben zo springerig, sta altijd aan, dus idealiter brengt een geliefde mij rust. Ze moet me in mijn nekvel grijpen, mijn script uit mijn handen grissen en me naast zich op de bank trekken. Maar in de praktijk kom ik vooral vrouwen tegen die in hetzelfde vak zitten. Mijn exen zijn bijna allemaal actrices. Het is prettig om in hetzelfde schuitje te zitten omdat je weet wat er van je wordt gevraagd. Maar als je beiden veel aan het draaien bent, ook in het buitenland, dan zie je elkaar amper en is het lastig iets op te bouwen. Het lijkt me ergens heel lekker om echt thuis te komen. En dat er dan een vrouw is, iemand die de boel heeft geregeld, en die voor rust zorgt. Maar aan de andere kant val ik altijd op heel vrijgevochten, stoere types, die echt niet thuis op mij gaan zitten wachten.”

Ken jij het gevoel van nesteldrang?

“Ja, ik geloof het wel. Al ontbreekt bij mij natuurlijk de urgentie die vrouwen wel voelen. Maar ik denk dus echt wel eens: wordt het niet tijd? Toen ik hier laatst over sprak met collega-acteur Dick van den Toorn zei hij: ‘Hou op joh, ik heb op mijn 50e nog een derde kind gekregen.’ Hij vond dat heel prettig, omdat hij toen voor zijn gevoel pas echt de rust had om ervan te genieten. En bovendien meer levenswijsheid. Wij mannen hebben wat dat betreft een luxepositie. Maar aan de andere kant geloof ik ook dat kinderen juist die rust brengen. Ik zie het bij mijn vrienden. Kinderen zetten je met beide benen op de grond. Als je na een dag hard werken met alle bijbehorende stress thuiskomt en je een potje met je zoontje gaat stoeien, dan glijdt alles waarschijnlijk van je af. Kinderen relativeren. En daar heb ik wel behoefte aan. Niet dat ik ooit naast mijn schoenen zou gaan lopen, maar in dit werk draait het wel de hele tijd om mij. Ik weet niet beter dan dat er de hele tijd ogen op mij gericht zijn. Dat maakt dat je bijna over-zelfbewust wordt. En ik kan me voorstellen dat het feit dat je een klein mensje op deze wereld hebt gezet alles in perspectief plaatst.”

Je leest het hele interview met Tygo Gernandt in Libelle 37, nu in de winkel. Vanaf maandag 28 augustus kruipt Tygo voor een nieuw seizoen van Dr. Tinus weer in de huid van politieagent Ken.

